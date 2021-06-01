تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 216.2 مليون دولار إلى تركيا في العام الجاري
AzerTAg.az
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
باكو، 1 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان منتجات غير نفطية بقيمة 549.4 مليون دولار خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عدد مايو لاستعراض التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن تركيا تصدرت خلال 4 أشهر قائمة الدول المصدرة للمنتجات غير النفطية (216.2 مليون دولار). واحتلت روسيا في المرتبة الثانية (188.5 مليون دولار) وسويسرا في المرتبة الثالثة (68.2 مليون دولار).
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