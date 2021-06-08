روسيا تستضيف مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي

موسكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ستستضيف روسيا مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي.

افادت وكالة اذرتاج ان وزارة الدفاع الروسية ستنظم مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي في الفترة ما بين 22 - 24 يونيو من هذا العام. سيناقش في المؤتمر تقليديا القضايا الأكثر إلحاحا والاتجاهات في السياسة العسكرية الدولية.

يذكر أن منتدى موسكو أُلغي العام الماضي بسبب الوباء. يخطط المنظمون لعقد المنتدى بشكل مرئي هذا العام. يتضمن برنامج المنتدى القضايا الأكثر إلحاحا للأمن العالمي والإقليمي والتي تلعب فيها وكالات الدفاع دورا رئيسيا.