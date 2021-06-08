أذربيجان: تسجيل 102 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 273 مصاب

باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 102 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 273 مصاب هذا المرض وتوفي شخصين مصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و849 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 327 ألف و387 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4947 مريض منهم ويستمر علاج 2515 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و581 ألف و73 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8655 فحص طبي.