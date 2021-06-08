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    أذربيجان: تطعيم 39 ألفا و640 شخص بلقاح كورونا في 8 يونيو

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 8 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 39 ألفا و640 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 8 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 34 شخصا و555 منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و5085 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و586 ألف و410 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و646 ألف و54 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و940 الف و356 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 39 ألفا و640 شخص بلقاح كورونا في 8 يونيو
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