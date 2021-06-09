باكو، 9 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0179 أورو EUR 1 2.0706 دولار أسترالي AUD 1 1.3155 روبل بلاروس BYN 1 0.6761 ريال برازيلي BRL 1 0.3377 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1252 كرون دنماركي DKK 1 0.2784 لاري جورجي GEL 1 0.5431 روبي هندي INR 1 0.0233 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2191 دولار كندا CAD 1 1.404 دينار الكويت KWD 1 5.6523 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4129 بيسو المكسيك MXN 1 0.0864 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.096 كرون النرويج NOK 1 0.2058 زلوتي بولندا PLN 1 0.464 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0236 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4528 دولار سنغافورة SGD 1 1.2841 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0613 ليرة تركيا TRY 1 0.1975 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2234 كرون التشيك CZK 1 0.0814 يوان الصين CNY 1 0.2659 جنيه إنكلترا GBP 1 2.4071 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5241 كرون السويد SEK 1 0.2057 فرنك سويسرا CHF 1 1.8964 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1525 ليرة لبنان LBP 100 0.112 ين اليابان JPY 100 1.5529 بيسو تشيلي CLP 100 0.2368 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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