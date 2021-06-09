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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0179

    أورو EUR 1 2.0706

    دولار أسترالي AUD 1 1.3155

    روبل بلاروس BYN 1 0.6761

    ريال برازيلي BRL 1 0.3377

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1252

    كرون دنماركي DKK 1 0.2784

    لاري جورجي GEL 1 0.5431

    روبي هندي INR 1 0.0233

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2191

    دولار كندا CAD 1 1.404

    دينار الكويت KWD 1 5.6523

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4129

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0864

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.096

    كرون النرويج NOK 1 0.2058

    زلوتي بولندا PLN 1 0.464

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0236

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4528

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2841

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0613

    ليرة تركيا TRY 1 0.1975

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2234

    كرون التشيك CZK 1 0.0814

    يوان الصين CNY 1 0.2659

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.4071

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5241

    كرون السويد SEK 1 0.2057

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8964

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1525

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.5529

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2368

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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