البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 9 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0179
أورو EUR 1 2.0706
دولار أسترالي AUD 1 1.3155
روبل بلاروس BYN 1 0.6761
ريال برازيلي BRL 1 0.3377
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1252
كرون دنماركي DKK 1 0.2784
لاري جورجي GEL 1 0.5431
روبي هندي INR 1 0.0233
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2191
دولار كندا CAD 1 1.404
دينار الكويت KWD 1 5.6523
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4129
بيسو المكسيك MXN 1 0.0864
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.096
كرون النرويج NOK 1 0.2058
زلوتي بولندا PLN 1 0.464
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0236
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4528
دولار سنغافورة SGD 1 1.2841
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0613
ليرة تركيا TRY 1 0.1975
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2234
كرون التشيك CZK 1 0.0814
يوان الصين CNY 1 0.2659
جنيه إنكلترا GBP 1 2.4071
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5241
كرون السويد SEK 1 0.2057
فرنك سويسرا CHF 1 1.8964
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1525
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.5529
بيسو تشيلي CLP 100 0.2368
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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