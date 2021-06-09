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    زلزال بقوة 3 درجات يضرب شرور

    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٩]

    باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وقع زلزال اليوم في أذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3 درجات على مقياس ريختر في الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي محافظة شرور على عمق 10 كيلومترات.

    ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3 درجات يضرب شرور
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