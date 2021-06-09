زلزال بقوة 3 درجات يضرب شرور
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وقع زلزال اليوم في أذربيجان.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3 درجات على مقياس ريختر في الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي محافظة شرور على عمق 10 كيلومترات.
ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.
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