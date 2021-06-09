باكو، 9 يونيو (أذرتاج) التقى رئيس مجموعة العمل المعنية بالعلاقات البرلمانية الأذربيجانية التركية في المجلس الوطني اهليمان امير اصلانوف والوفد المرافق له وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا. أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء التعاون في الصحة والمشاريع المشتركة وتدابير مكافحة عدوى كوفيد 19. يجب الذكر ان أذربيجان وتركيا من البلدان التي أحرزت إنجازات ملحوظة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. تجرى عملية تطعيم السكان باللقاح بسرعة.

AZERTAG.AZ : بحث مسائل التعاون والمشاريع المشتركة في الصحة بين أذربيجان وتركيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده