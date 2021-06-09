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    بحث سبل التعاون مع شركة CISCO في الابتكارات الاجتماعية

    ٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٢]

    باكو، 9 يونيو (أذرتاج)

    التقى رئيس وكالة الدولة الأذربيجانية في خدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني (أسان خدمة) علوي مهدييف بنائب رئيس شركة CISCO في رابطة الدول المستقلة وروسيا ورومانيا جوناتان سبارو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لدى "أسان" ان علوي مهدييف أشار الى النتائج الناجحة للتعاون بين الطرفين وآفاقه.

    كذلك نوقشت مسائل التعاون في مجالات الحكومة الالكترونية والابتكارات الاجتماعية.

    تم التوصل في اللقاء الى اتفاق حول توسيع التعاون القائم.

    في ختام اللقاء قدمت للضيف هدية تذكارية اعدت من قبل "خدمة آباد".

     

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