الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 11 مليون يورو لأوزبكستان

طشقند، 9 يونيو (أذرتاج)

تبرع الاتحاد الأوروبي بـ11 مليون يورو لأوزبكستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأوزبكية ان الأموال ستصرف لتطوير قسم الصناعة الزراعية وتحسين النظام الزراعي وتحسين مستوى رفاهية السكان في القرى.

قالت شارلوت ادريان رئيسة ممثلية الاتحاد الأوروبي في أوزبكستان للصحفيين ان الاتحاد الأوروبي نقل الى ميزانية أوزبكستان 32 مليون يورو منذ الربع الأول لعام 2020. وأضافت ان الاتحاد الأوروبي سيواصل تحويلاته الى ميزانية الدولة الأوزبكية في المستقبل أيضا. ان التبرع التالي سيوجه الى تحسين الوضع البيئي في البلد.