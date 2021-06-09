رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة حادث مقتل الصحفيين في أذربيجان

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

قال كستوتيس يانكاؤسكاس اننا نحزن بمقتل الصحفيين ونعبر عن تعازينا في ذلك. وبجانب تطهير الأراضي من الألغام من الواجب القيام بالفعاليات التوعوية والتربوية أيضا. كما تعرفون أن الجنود والعسكريين ناشطون في الأراضي المحررة من الاحتلال ونتمنى عدم تكرر مثل هذه الأحداث في المستقبل.

أفادت أذرتاج عن يانكاؤسكاس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في باكو قوله في تصريح له للوكالة أن الاتحاد الأوروبي ينشئ لجنة خاصة بهذا الشأن ويتخذ تدابير مختلفة.

وأضاف أن مقتل إنسان بغض النظر إلى هويته كارثة ونحن جاهزون للتصدي لذلك بكل ما في وسعنا. وندين هذا الحدث بشدة. ونشدد على القضية الخاصة بالألغام تشديدا خاصا في المباحثات مع المؤسسات الحكومية الأرمينية أيضا.

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Feed: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Posted on: Wednesday, June 09, 2021 11:18 AM

Author: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Subject: Kestutis Yankauskas: Azərbaycanlı jurnalistlərin həlak olması ilə nəticələnən hadisəni kəskin şəkildə pisləyirik

Biz jurnalistlərin ölümünə görə kədərlənir və bununla əlaqədar başsağlığımızı ifadə edirik. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə yanaşı, maarifləndirmə işləri də aparılmalıdır. Bildiyimiz kimi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hərbçilər fəaliyyət göstərir

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