مساعد وزير الخارجية الأمريكي: أذربيجان بلد شريك قوي

باكو، 9 يونيو (اذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 9 يونيو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا وأوروآسيا فيليب ريكير على هامش زيارته الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف أكد ان علاقات الشراكة بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية ذات طابع استراتيجي مشيرا الى ان الزيارات المتبادلة من شأنها ان تؤثر إيجابيا على تطوير هذه العلاقات.

من جانبه قال المسؤول الأمريكي فيليب ريكير ان أذربيجان بلد شريك قوي وان الولايات المتحدة الامريكية تبدي أهمية للعلاقات الثنائية معها. واستند بكل امتنان الى المكالمة الهاتفية التي جرت مع الرئيس الاذربيجاني. تحدث ريكير عن مصالح الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة وعن رغبتها في المساعدة في الاستجابة للتحديات الموجودة في المنطقة. أشاد ريكير بالتوصل الى اتفاق حول وقف العمليات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا، لكنه أعرب عن قلقه من الاحداث الأخيرة الجارية في المنطقة، لاسيما التوتر في المنطقة الحدودية. كذلك أعرب عن أسفه من مقتل الصحفيين ومسئول حكومي إثر انفجار لغم ارضي مؤخرا. شدد ريكير على رغبة الولايات المتحدة الامريكية في المساعدة في انفراج التوتر واستند الى مساعيها بكونها رئيسا مشاركا في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي.

أحاط الوزير جيهون بايراموف المسئولَ الأمريكي علما بآخر تطورات الأوضاع في المنطقة مشيرا الى ان أذربيجان ترفض تصعيد الأوضاع، وقدم الوزير معلومات عن الخطوات المتخذة من قبل أذربيجان في تنفيذ البيان الثلاثي، وعن التصرفات غير المسئولة التي تقوم بها أرمينيا وامتناع ارمينيا عن تسليم خرائط الحقول الملغومة وارسالها مجموعات تخريبية بغرض زرع الألغام في الأراضي الأذربيجانية وغيرها من المعلومات.

كما تبادل الجانبان الآراء حول العديد من المسائل المدرجة في أجندة التعاون الثنائي ومسائل التعاون في مجال الامن والطاقة.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.