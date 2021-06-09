لجنة الإحصاءات ومنظمة اليونيسف توقعان على خطة العمل المشتركة

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

وقعت لجنة الإحصاءات الحكومية لجمهورية أذربيجان ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في جمهورية أذربيجان في 8 يونيو على خطة العمل المشتركة للفترة 2021-2022.

تفيد أذرتاج أن رئيس اللجنة طاهر بوداغوف قال في ترحيبه بالمشاركين إن هناك تعاوناً وثيقاً بين لجنة الإحصاءات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اليونيسف. يشار إلى أن خطة العمل المشتركة لفترة 2021-2022 وضعت ضمن "برنامج التعاون بين حكومة أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لفترة 2021-2025". سيساهم تنفيذ خطة العمل في القيام بالاستفتاء العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) للحصول على البيانات الإحصائية التي توفر إمكانية المقارنة الدولية لقياس الرفاهية الاجتماعية للأمهات والأطفال والتقييم الإحصائي لتنمية الإنسان وأهداف التنمية المستدامة و (SDGs) تساعد في تكميل الإحصاءات للأطفال المحرومين.

أكد رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في أذربيجان إدوارد كاروارد على أهمية خطة العمل التي تم إعدادها بالاشتراك مع لجنة الإحصاءات الحكومية. وقال إن هذا التعاون سيدعم تحسين جمع البيانات لزيادة القدرة الوطنية على التقييم الإحصائي والرصد والإبلاغ في هذا المجال.

بعد ذلك، أقيمت مراسم التوقيع على "خطة العمل المشتركة للفترة 2021-2022". تم التوقيع على خطة العمل من قبل رئيس لجنة الإحصاءات الحكومية لجمهورية أذربيجان طاهر بوداغوف ورئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في جمهورية أذربيجان إدوارد كاروارد.

وناقش الحدث القضايا ذات الاهتمام المشترك.