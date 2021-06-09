بكر عزت بيجوفيتس: اليوم قره باغ حرة وهذا يسرني كثيرا

باكو، 9 يونيو (اذرتاج)

كنت في أذربيجان قبل ذلك ب8 أعوام. واليوم اتواجد هنا من جديد. اليوم قره باغ حرة وهذا يسرني كثيرا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها بكر عزت بيجوفيتس رئيس غرفة الشعوب في الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك في حديثه مع الصحفيين.

أضاف عزت بيجوفيتس: "يفتخر البوسنيون بإخوتهم الاذربيجانيين على هذا الانتصار الجميل. إن توثيق التعاون السياسي والاقتصادي وعلاقات الصداقة بين كلتا الدولتين واستمرار تطوير هذه العلاقات أمر يسر كلا الطرفين".