أذربيجان: تسجيل 68 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 239 مصاب

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 68 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 239 مصاب هذا المرض وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و917 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 327 ألف و626 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4948 مريض منهم ويستمر علاج 2343 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و589 ألف و231 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8158 فحص طبي.