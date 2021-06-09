الرئيس التركي يستقبل أعضاء الوفد البرلماني الاذربيجاني
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
باكو، 9 يونيو (أذرتاج)
استقبل رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في 9 يونيو رئيس مجموعة العمل المعنية بالعلاقات البرلمانية الأذربيجانية التركية لدى المجلس الوطني اهليمان امير اصلانوف والوفد المرافق له في انقرة.
أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جرى عقب انتهاء خطاب ألقى به الرئيس اردوغان امام نواب حزب العدالة والتنمية في مجلس الامة الكبرى.
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