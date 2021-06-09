أنقرة، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج) زار أعضاء مجموعة العمل برئاسة أهليمان أميرآصلانوف رئيس مجموعة العمل الأذربيجانية التركية حول العلاقات البرلمانية ألدار إبراهيموف وملاحات إبراهيم قيزي وفاضل مصطفى وألدار قولويف ورامن محمدوف وآغالار ولييف وستار محبالييف قبر مصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهورية تركيا، ذلك على هامش زيارتهم أنقرة. افادت وكالة اذرتاج ان الوفد الاذربيجاني وضع إكليلا من الزهور أمام ضريح أتاتورك تخليدا لذكراه. تعرف الوفد على متحف آنيت كابير وكتب أهليمان أميرآصلانوف رئيس مجموعة العمل ذكرياته القلبية إلى كتاب الذكرى.

AZERTAG.AZ : الوفد البرلماني الاذربيجاني يزور ضريح مصطفى كمال أتاتورك

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