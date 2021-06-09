بحث آفاق مستقبلية للتعاون الاذربيجاني البريطاني في قطاع الطاقة

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف مع سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى أذربيجان جيمس شارب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الطرفين ناقشا في الاجتماع العلاقات الثنائية والتعاون القائم في قطاع الطاقة والآفاق المستقبلية.

ناقش الجانبان سير العمل في تنفيذ محضر الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الدولية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وتبادلا وجهات النظر حول تنظيم تنسيق تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها فى البروتوكول.

وشددا على أهمية أنشطة غرفة التجارة البريطانية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بنجاح في جميع المجالات وبما في ذلك الطاقة وأن التعاون القائم دخل مرحلة جديدة من التطور تماشيا مع تحديات قطاع الطاقة العالمي.

لوحظ في الاجتماع مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة الطاقة ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة بشأن التعاون في مجال الطاقة النظيفة ومذكرة تفاهم مع شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) في مجال أنظمة الطاقة والنقل المتكاملة والخالية من الكربون على نطاق واسع والخطوات التالية التي سيتم اتخاذها وفقا للاتفاقية التنفيذية بشأن التعاون في تقييم وتنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 240 ميجاوات في منطقتي زنقيلان / جبرائيل.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.