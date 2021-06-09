قائد البحرية الأذربيجانية يزور الأكاديمية البحرية الباكستانية

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى قائد البحرية الأذربيجانية الأدميرال سوبهان باكيروف اليوم برئيس الأكاديمية البحرية الباكستانية الأدميرال محمد زبير شفيق في مدينة لاهور الباكستانية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آفاق تنمية التعاون في مجال التعليم بين القوات البحرية للبلدين.

وهنأ الأدميرال محمد زبير شفيق دولة وشعب أذربيجان على الانتصار في الحرب الوطنية وتأمين وحدة أراضي بلادنا، متمنيا أن يرحم الله الشهداء من العسكريين والمدنيين وأن يشفي الجرحى.

وناقش الطرفان تدريب البحارة وتنظيم زيارات متبادلة لتبادل الخبرة في مجال التعليم العسكري وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية العملية وغيرها من القضايا. وفي نهاية اللقاء تعرف الوفد الأذربيجاني على قاعدة المواد التدريبية للأكاديمية البحرية الباكستانية.