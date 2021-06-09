وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشعوب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية جيهون بايرموف اليوم مع بكير عزت بيغوفيتش رئيس مجلس الشعوب في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك الذي يقوم بزيارة رسمية لبلدنا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف استقبل الضيف وتحدث بارتياح عن العلاقات الودية والتعاونية بين أذربيجان والبوسنة والهرسك. وشدد الطرفان على أن استمرار دعم بلدينا لسيادة بعضنا البعض وسلامته الإقليمية هو في صميم علاقاتنا إلى جانب احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

قال بكر عزت بيغوفيتش إنه قام بزيارته الثانية لأذربيجان وشهد التطور في البلاد. ولوحظ أن البوسنة والهرسك تدعم موقف أذربيجان القائم على القانون الدولي. وقال المتحدث خلال الزيارة إن أذربيجان موجودة في مدينة أغدام وأعرب عن أسفه لحجم الدمار في هذه المناطق. وشدد بكير عزت بيغوفيتش على أهمية إيجاد طريقة للعيش مع دول الجوار مستشهدا بنموذج بلاده.

وأطلع الوزير الجانب الآخر على الوضع الراهن في المنطقة ومن جملتها التوترات الأخيرة في الحدود وكذلك دعم أذربيجان للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع وخطر الألغام الأرضية في المناطق المحررة وإعادة الإعمار.

كما ناقش الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون داخل المنظمات الدولية.