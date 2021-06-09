نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني

باكو، 9 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف اليوم بوزير الطرق والتنمية الحضرية في جمهورية إيران الإسلامية محمد إسلامي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء ان محمد إسلامي هنأ شعب ودولة أذربيجان على تحرير الأراضي الأذربيجانية وتحقيق النصر.

لوحظ أن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية تتطور بنجاح في مختلف المجالات مع الإرادة السياسية لرؤساء الدول.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن بناء جسر طريق وعبور للمشاة فوق آسطاراجاي.