توسيع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأذربيجاني

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

عًقد اجتماع العمل في 9 يونيو بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (AZPROMO) وغرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية (USACC).

أبلغت مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية أذبرومو وكالةَ أذرتاج ان مدير بعثة أذربيجان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جايديف سينغ ورئيس مجلس إدارة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رضا وزيري تحدثا في الاجتماع عن العلاقات التجارية بين البلدين مؤكدين على أن التعاون الثلاثي سيساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأذربيجان على آفاق التعاون الاستثماري.

تحدث رئيس مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية يوسف عبد اللاييف عن الإصلاحات المنفذة في أذربيجان لزيادة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وعن أنشطة منظمته والعمل المنجز لجذب المستثمرين الأجانب.

في إطار الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة التعاون الثلاثي بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية الأذربيجانية (AZPROMO) وغرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية. وتشمل هذه الوثيقة قضايا تقديم المحاصيل الزراعية المنتجة في بلدنا والترويج لها في أسواق جديدة وتوسيع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأذربيجاني.