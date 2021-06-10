أوزبكستان وطاجكستان توقعان معاهدة بقيمة 730 مليون دولار

باكو، 10 يونيو (أذرتاج)

وقعت أوزبكستان وطاجكستان على معاهدة بقيمة 730 مليون دولار في الملتقى الاوزبكي الطاجيكي الإقليمي الأول للاستثمارات في مدينة بختار الطاجكية في 9 يونيو.

أفادت وكالة اذرتاج ان الملتقى جمع تحت سقفه النائب الأول لرئيس الوزراء الطاجيكي دولت علي سعيد ونائب رئيس الوزراء الاوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سردار اومورزاكوف بحضور وزراء كلا البلدين ورؤساء البنوك وأكثر من 300 رجل اعمال.

أعلن في الملتقى تأسيس المنتدى الاوزبكي الطاجيكي للاستثمارات برأسماله النظامي 50 مليون دولار.

اتفق الجانبان على انشاء مؤسسات ومجمعات مشتركة لصناعة السيارات ومولدات الطاقة الكهربائية والمعدات المنزلية والدفيئات الزراعية.