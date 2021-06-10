بحث طرق تطوير العلاقات التركية القيرغيزية في انقرة

باكو، 10 يونيو (اذرتاج)

زار رئيس جمهورية قيرغيزيا صادر جعفروف جمهورية تركيا.

جرى أمس لقاء في انقرة بين رئيس تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس قيرغيزيا صادر جعفروف وبحضور وفدي كلا البلدين.

بعد توقيع وثائق التعاون بين تركيا وقيرغيزيا، انعقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى.

قال الرئيسان في مؤتمر صحفي مشترك ان الطرفين ناقشا في اللقاءات سبل تطوير العلاقات بين البلدين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

قال الرئيس القيرغيزي انه نوقشت خلال الزيارة بشكل جدي مسائل اجتذاب الاستثمارات التركية الى قيرغيزيا.