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    الخارجية: نوصي خارجية أرمينيا باتخاذ خطوات هادفة الى تنفيذ البيانين الثلاثيين

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٩]

    باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

    نريد الذكر في البداية ان التعليق على زيارة رؤساء البلدان المجاورة هو خارج إمكانية وزارة الخارجية لأرمينيا. فيما يتعلق بالتصريح الذي ذكرتموه في وسائل الإعلام فإننا، نظرا لانعدام الرئاسة في وزارة الخارجية لأرمينيا، نريد إعادة الى اذهان من بقي من موظفين فيها ومن أعد هذا التصريح ان البلد لا يمكن احتلال أراضيه، بل يحررها. ونتيجة الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما حررت أذربيجان أراضيها من الاحتلال وضمنت سلامة أراضيها.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللايفا ردا على تصريح أدلت به وزارة الخارجية الارمينية ووصفت فيه زيارة الرئيسين الاذربيجاني والتركي الى شوشا بالعمل الاستفزازي ضد السلام والامن واستعملت فيه تعبير "العدوان التركي الاذربيجاني".

    قالت عبداللايفا: "نوصي وزارة خارجية أرمينيا بالتعرف عن كثب على البيانين الثلاثيين اللذين وقع عليهما زعماء البلدان الثلاثة من ضمنها زعيم أرمينيا، وباتخاذ خطوات هادفة الى تنفيذ هذين البيانين. يجب على أرمينيا أن تتصرف بتأن بوعي الأوضاع الحقيقية، دون الاستناد الى الأوهام. إن الإعلان المشترك الذي وقعه رئيسا أذربيجان وتركيا في شوشا هادف الى ترويج السلام والامن وسبل التعاون الجديد بالذات."

    AZERTAG.AZ :الخارجية: نوصي خارجية أرمينيا باتخاذ خطوات هادفة الى تنفيذ البيانين الثلاثيين
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