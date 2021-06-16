انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تصدير 11 مليونا و921.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - مايو من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 4 مليارات و927.2 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 13 مليونا و773.4 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 5 مليارات و71.2 مليون دولار.