انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤١]
باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تصدير 11 مليونا و921.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - مايو من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 4 مليارات و927.2 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 13 مليونا و773.4 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها 5 مليارات و71.2 مليون دولار.
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