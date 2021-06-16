حجم التبادل التجاري بين اذربيجان وأوكرانيا يبلغ 373.6 مليون دولار في 5 أشهر

كييف، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قالت هيئة الإحصاءات الأوكرانية إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا خلال 5 أشهر من العام الجاري تجاوز عن 373.6 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الأوكرانية أن قيمة المنتجات المصدرة من أذربيجان إلى أوكرانيا خلال أشهر يناير – مايو بلغت 196 مليون دولار فيما واستورد البلد من أوكرانيا منتجات قيمتها 177.6 مليون دولار.

يذكر أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني في المنطقة ما بعد السوفييت بعد روسيا من حيث حجم التبادل التجاري مع أذربيجان.