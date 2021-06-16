باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر للعام الجاري 9 مليارات و174.5 مليون متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو بلغت مليار و335.7 مليون دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 5 مليارات و461.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و38.4 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : تضاعف صادرات الغاز الطبيعي

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