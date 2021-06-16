تضاعف صادرات الغاز الطبيعي
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر للعام الجاري 9 مليارات و174.5 مليون متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مايو بلغت مليار و335.7 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 5 مليارات و461.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و38.4 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٢]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٧]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٢.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٢]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٣١]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك