رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصل إلى باكو لمباراة تركيا وويلز

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

وصل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكساندر تشيفرين إلى باكو لمشاهدة مباراة تركيا وويلز المنظمة لدى ملعب باكو الأولمبي ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نهائي بطولة أمم كأس أوروبا يورو 2020م لكرة.

أفادت أذرتاج أن المباراة تنطلق اليوم الساعة 20:00 ح ت باكو.

هذا وخسر تركيا امام ايطاليا بثلاثة اهداف دون رد فيما تعادل سويسرا مع ويلز بهدف لكل واحد منهما في الجولة الاولى.

ويستضيف ملعب باكو الاولمبي بعد تلك المباراة مواجهة تركيا مع سويسرا في 20 يونيو وكذلك احدى مباريات مرحلة ربع النهائي في 3 يوليو.