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    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و133 ألف و78 نسمة

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 13 ألفا و945 شخص أو 0.14 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و133 ألف و78 نسمة حتى الأول من شهر مايو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

     

    AZERTAG.AZ :عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و133 ألف و78 نسمة
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