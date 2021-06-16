مجلس الوزراء: مواطنو بضعة بلدان أخرى يتمكنون من زيارة أذربيجان بشروط معينة منذ 21 يونيو جوّا ومباشرا وبينهم البحرين والإمارات وقطر

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أصدر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني قرارا ينص على إلغاء مرحلي لمطالب الرخصة الخاصة المفروضة على زيارة مواطني عدد من البلاد التي تسجل في الآونة الأخيرة أحوالا وبائية مستقرة لأراضي أذربيجان جوّا ومباشرا وذلك منذ 21 يونيو الحالي.

أفادت أذرتاج عن بيان مقر العمليات:

" معلوم أن احدى التدابير المتخذة بغية الحيلولة دون انتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أراضي جمهورية أذربيجان هي إصدار رخصة خاصة عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء لدخول مواطني عدد من البلدان أراضي البلد.

إن التدابير واسعة النطاق المنفذة خلال مدة زادت عن سنة أخيرة ومن ضمنها برنامج التطعيم الناجح المطلق منذ شهر يناير عام 2021م أدت الى تطور الأحوال الوبائية في أذربيجان تطورا إيجابيا ما جعل مقر العمليات رفع عددا من القيود المفروضة ضمن نظام الحجر الصحي الخاص.

وفي الوقت ذاته تستقر الأحوال الوبائية لدى عدد من البلاد وتتم المراقبة على عدد الإصابة في تلك البلدان نتيجة لتدابير التطعيم المتتالية الامر الذي قاد إلى تخفيف الشروط المفروضة على الرحلات الجوية المنفذة إلى جمهورية أذربيجان لمواطني عدد من البلاد ابتداء من 10 يونيو الحالي.

وفي ظل المشار اليه قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني بإلغاء مرحلي لمطالب الرخصة الخاصة المفروضة على مواطني عدد من البلدان التي تحظى بالأحوال الوبائية المستقرة مثل أذربيجان وذلك بدءً من 21 يونيو الحالي.

وتقرر تمكين مواطني البلدان المشار إليها أسفله بشروط معينة تأتي اسلفها من المسافرة الى أراضي أذربيجان جوّا نظرا لمشاهدة تطور إيجابي في الأحوال الوبائية فيها وذلك ابتداء من 21 يونيو الجاري ضمن المرحلة الأولى:

- الولايات المتحدة الامريكية

- البحرين

- الإمارات العربية المتحدة

- بريطانيا العظمى

- إسرائيل

- هنغاريا

- قطر

ومن المفروض بتاتا على مواطني البلاد المذكورة شروط آتية لدخول أراضي أذربيجان:

- ابراز وثيقة رسمية او ما يعرف بجواز كوفيد 19 ممنوحة من قبل بلد ذي الصلة حول التطعيم الكامل او التعافي من مرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للركاب الذين تتجاوز اعمارهم عن 18 سنة مقرونة بوثيقة رسمية تصدق على نتيجة سلبية لفحص بي سي ار او ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل بشأن كوفيد 19 محررة خلال مدة لا تتجاوز عن 72 ساعة قبل اقلاع الرحلة الجوية،

- ابراز وثيقة رسمية تصدق على نتيجة سلبية لفحص بي سي ار او ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل بشأن كوفيد 19 محررة خلال مدة لا تتجاوز عن 72 ساعة قبل اقلاع الرحلة الجوية للركاب الذين تتراوح أعمارهم بين 1-18 سنة.

- لا تطلب وثيقة رسمية او ما يعرف بجواز كوفيد 19 ممنوحة من قبل بلد ذي الصلة حول التطعيم الكامل او التعافي من مرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ووثيقة رسمية تصدق على نتيجة سلبية لفحص بي سي ار او ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل بشأن كوفيد 19 للركاب الذين لا تتجاوز أعمارهم عن سنة واحدة.

- جميع شركات الطيران المدني التي تنفذ رحلات مباشرة الى جمهورية أذربيجان مكلف بتسجيل ركاب يستجيبون للمطالب المذكورة فقط حيث أن الركاب الذين لا تتوفر لهم المطالب المطلوبة عند الفحص الحدودي عند الوصول لا يسمح لهم بدخول البلد ويتم إرجاعهم الى حيث غادروا على حساب شركات الطيران المدني التي نفذت رحلة ذات الصلة.

- وينظر مقر العمليات حاليا في مسألة استئناف دخول مواطني سائر البلدان ايضا الى اراضي جمهورية أذربيجان بالاعتماد على الاحوال الوبائية ومستوى تطعيم الاهالي في المستقبل المنظور.