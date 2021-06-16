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    أخبار رسمية


    مأدبة غذاء على شرف الضيف رفيع المستوى

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:١٤]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أقيمت في 16 يونيو اليوم مأدبة رسمية باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا على شرف رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان.

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