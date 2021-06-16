أذربيجان: تطعيم 22 ألفا و976 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 22 ألفا و976 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 16 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 16 ألفا و531 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و6445 شخص ضمن المرحلة الثانية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و839 ألف و322 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و859 ألف و485 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و979 الف و837 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.
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