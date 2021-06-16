تصدير 133 ألف طن من فحم الكوك في 5 أشهر
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٣٤]
باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تصدير 132.9 ألف طن من فحم الكوك خلال 5 أشهر من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 7 ملايين و978.4 الف دولار أمريكي.
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