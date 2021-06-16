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    سياسة


    احياء ذكرى الشهداء الخالدة

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٤٣]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم في 16 يونيو مقابر الشهداء.

    أحيا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ذكرى أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع باقات من الزهور امام "المشعل الابدي".

    ثم زار الرئيس التركي النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك ووضع باقات من الزهور أمامه.

     

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