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    زيادة الصادرات من المنتجات النفطية

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٠٥‎]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تصدير 533.1 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير - مايو من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة 230.5 مليون دولار أمريكي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية.

    يذكر انه تم تصدير أكثر من 492.1 ألف طن من المنتجات النفطية من أذربيجان بقيمة 132.2 مليون دولار خلال 5 أشهر من عام 2020.

     

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