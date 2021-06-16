شركة طيران روسية تطلق رحلات جديدة من المناطق الروسية إلى أذربيجان

موسكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تطلق شركة الطيران الروسية S7 الخطوط الجوية رحلات جديدة إلى أذربيجان من المناطق الروسية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة الطيران انه سيتم تشغيل الرحلات وفقا للجدول الزمني التالي: كل يوم أربعاء اعتبارا من 16 يونيو (فولغوغراد - باكو - فولغوغراد، أستراخان - باكو - أستراخان، سامارا – باكو، كراسنويارسك - باكو – كراسنويارسك)، كل يوم أربعاء من 23 يونيو (نوفوسيبيرسك – باكو – نوفوسيبيرسك)، كل يوم اثنين من 5 يوليو (بالإضافة إلى الرحلة الحالية يوم الأربعاء).