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    شركة طيران روسية تطلق رحلات جديدة من المناطق الروسية إلى أذربيجان

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٣٤]

    موسكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تطلق شركة الطيران الروسية S7 الخطوط الجوية رحلات جديدة إلى أذربيجان من المناطق الروسية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة الطيران انه سيتم تشغيل الرحلات وفقا للجدول الزمني التالي: كل يوم أربعاء اعتبارا من 16 يونيو (فولغوغراد - باكو - فولغوغراد، أستراخان - باكو - أستراخان، سامارا – باكو، كراسنويارسك - باكو – كراسنويارسك)، كل يوم أربعاء من 23 يونيو (نوفوسيبيرسك – باكو – نوفوسيبيرسك)، كل يوم اثنين من 5 يوليو (بالإضافة إلى الرحلة الحالية يوم الأربعاء).

    AZERTAG.AZ :شركة طيران روسية تطلق رحلات جديدة من المناطق الروسية إلى أذربيجان
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