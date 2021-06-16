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    اجتماع بين جوزيف بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٧]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    عقدت القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلا لاجرانج بجنيف.

    افادت وكالة اذرتاج ان اجتماع الرئيسين بدأ بشكل ضيق في قاعة المكتبة بالدور الأول من الفيلا. قبل القمة، وقف رئيس أمريكا وروسيا لالتقاط الصور مع الرئيس السويسري جاي بارميلين على شرفة المبنى.

    كما حضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع.

    ناقش جوزيف بايدن وفلاديمير بوتين القضايا الإقليمية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة كوفيد 19 والتعاون في مكافحة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وقاراباغ.

    AZERTAG.AZ :اجتماع بين جوزيف بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف
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