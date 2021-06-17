  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١١:١٧]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.039

    دولار أسترالي AUD 1 1.2967

    روبل بلاروس BYN 1 0.6814

    ريال برازيلي BRL 1 0.3362

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1216

    كرون دنماركي DKK 1 0.2742

    لاري جورجي GEL 1 0.5388

    روبي هندي INR 1 0.0231

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219

    دولار كندا CAD 1 1.3849

    دينار الكويت KWD 1 5.6493

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0835

    جنيه مصري EGP 1 0.1086

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0958

    كرون النرويج NOK 1 0.2009

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4504

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0235

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4475

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2722

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0613

    ليرة تركيا TRY 1 0.1973

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2049

    كرون التشيك CZK 1 0.08

    يوان الصين CNY 1 0.2647

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3789

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218

    كرون السويد SEK 1 0.201

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8709

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1505

    ليرة لبنان LBP 100 0.1118

    ين اليابان JPY 100 1.5358

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2339

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 176 مليون دولار
    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٣٤]
    شركة طيران روسية تطلق رحلات جديدة من المناطق الروسية إلى أذربيجان
    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٩]
    مجلس الوزراء: مواطنو بضعة بلدان أخرى يتمكنون من زيارة أذربيجان بشروط معينة منذ 21 يونيو جوّا ومباشرا وبينهم البحرين والإمارات وقطر
    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
    حجم التبادل التجاري بين اذربيجان وأوكرانيا يبلغ 373.6 مليون دولار في 5 أشهر
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم