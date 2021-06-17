البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 17 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.039
دولار أسترالي AUD 1 1.2967
روبل بلاروس BYN 1 0.6814
ريال برازيلي BRL 1 0.3362
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1216
كرون دنماركي DKK 1 0.2742
لاري جورجي GEL 1 0.5388
روبي هندي INR 1 0.0231
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219
دولار كندا CAD 1 1.3849
دينار الكويت KWD 1 5.6493
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113
بيسو المكسيك MXN 1 0.0835
جنيه مصري EGP 1 0.1086
لاي مولدوفا MDL 1 0.0958
كرون النرويج NOK 1 0.2009
زلوتي بولندا PLN 1 0.4504
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0235
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4475
دولار سنغافورة SGD 1 1.2722
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0613
ليرة تركيا TRY 1 0.1973
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2049
كرون التشيك CZK 1 0.08
يوان الصين CNY 1 0.2647
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3789
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218
كرون السويد SEK 1 0.201
فرنك سويسرا CHF 1 1.8709
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1505
ليرة لبنان LBP 100 0.1118
ين اليابان JPY 100 1.5358
بيسو تشيلي CLP 100 0.2339
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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