باكو، 17 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.039 دولار أسترالي AUD 1 1.2967 روبل بلاروس BYN 1 0.6814 ريال برازيلي BRL 1 0.3362 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1216 كرون دنماركي DKK 1 0.2742 لاري جورجي GEL 1 0.5388 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.3849 دينار الكويت KWD 1 5.6493 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4113 بيسو المكسيك MXN 1 0.0835 جنيه مصري EGP 1 0.1086 لاي مولدوفا MDL 1 0.0958 كرون النرويج NOK 1 0.2009 زلوتي بولندا PLN 1 0.4504 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0235 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4475 دولار سنغافورة SGD 1 1.2722 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0613 ليرة تركيا TRY 1 0.1973 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2049 كرون التشيك CZK 1 0.08 يوان الصين CNY 1 0.2647 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3789 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218 كرون السويد SEK 1 0.201 فرنك سويسرا CHF 1 1.8709 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1505 ليرة لبنان LBP 100 0.1118 ين اليابان JPY 100 1.5358 بيسو تشيلي CLP 100 0.2339 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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