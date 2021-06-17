"المراقب العراقي": لماذا اختيرت “شوشا” عاصمة للثقافة في أذربيجان

باكو، 17 يونيو (اذرتاج)

أدرجت صحيفة "المراقب العراقي" الشهيرة في العراق مقالا للأستاذ الدكتور معتز محي عبد الحميد في عنوان " لماذا اختيرت “شوشا” عاصمة للثقافة في أذربيجان". تعيد وكالة أذرتاج نشر المقال:

" منذ العصور القديمة، كانت قره باغ – مثل مجمل مناطق نهري كورا وآراس في القوقاز- مركزا للحضارة والثقافة، ولا تزال العديد من الآثار القديمة التي تعود إلى حقبة ألبان القوقاز (أران) من القرن الرابع قبل الميلاد حتى بداية القرن الثامن، وما تلاها من حقب أذرية وأرمنية ومغولية وتركية حتى العصر الحديث، باقية في المنطقة التي توصف بأنها كانت أشبه بمتحف مفتوح يضم العديد من الأديرة والكنائس والأضرحة والمساجد والبيوت العريقة.

وإذا تعمقنا في تاريخ اذربيجان الحضاري، نلاحظ أن مدينة شوشا لها تاريخ غني ومجيد. تم إنشاءها، رمزا للتقاليد التاريخية للشعب الأذربيجاني، في واحدة من أقدم المستوطنات في نطاق ثقافة خوجالي-جاداباي القديمة (النصف الثاني من الألفية الثانية قبل الميلاد) وأصبحت واحدة من اقدم المستوطنات البشرية في اذربيجان القديمة حول شوشا، بما في ذلك كهف شوشا في سهل سيدر الشهير (على جبل أوشميخ) .

بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، نما عدد سكان المدينة بسرعة وأصبحت شوشا واحدة من أهم المدن وأكثرها أهمية من الناحية الاستراتيجية في أذربيجان، ففي عهد باناه علي خان تم تنفيذ أعمال بناء كبيرة في المدينة، ثم في عهد إبراهيم خليل خان (1763-1806) أصبحت خانات كاراباخ واضحة المعالم في المدينة، (أسكيران، حصون أغوغلان، أسوار قلعة شوشا، إلخ ) تم بناؤها في أراضي الخانات. وتم بناء حصون رائعة ومهمة استراتيجيًا. واصبحت المدينة تزهو في وقت قصير وجذبت الانتباه بجمالها الطبيعي ومبانيها الشاهقة وجدران القلعة الرائعة. و في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وصلت منتجات شوشا، إلى السوق العالمية بسجادها وحريرها وقماشها وبورسلينها، وبالتالي اكتسبت شهرة كبيرة. و في الثمانينيات من القرن الثامن عشر، تم بناء أسوار القلعة الرائعة حول المدينة. و خلال هذه الفترة القصيرة من عمرها، كان للمدينة عدد كبير من الأحياء الحرفية، وكانت التجارة تتطور بشكل أسرع. كان التجار من شوشا يتاجرون مع تبريز وطهران وأصفهان واسطنبول وبغداد وسمرقند وموسكو ومرسيليا ومدن أخرى.

في بداية هذا العام أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مدينة شوشا “عاصمة ثقافية” للبلاد، بعد استعادتها من أرمينيا، في حرب ال 44 يوما ولفت علييف إلى أن سنة 2021 توافق الذكرى 880 لمولد الشاعر والمفكر الأذري “نظامي كنجوي”، معلنا إطلاق اسم الشاعر على العام الجديد.

كما أكد الرئيس علييف على أهمية إحياء الفنون الموسيقية التراثية الأذرية، والمحافظة على الأبنية الدينية والتحف المعمارية، لافتا إلى أن أكثر من 60 مسجدا هُدمت في الأراضي التي كانت تحتلها أرمينيا.

وأضاف “لم تدان أي مؤسسة دولية أرمينيا بهذا الخصوص، أما نحن فنحمي الكنائس الأرمينية، ولا مشكلة لدينا مع الشعب الأرميني، والأرمن الذين يقطنون في أذربيجان هم مواطنونا”.