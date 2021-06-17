باكو، 17 يونيو، أذرتاج كشفت القرعة عن أسماء الأندية المنافسة لاندية أذربيجان التي تأهلت لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للموسم 2021/2022م. أفادت أذرتاج أن الأندية الأذربيجانية تباشران المسابقة من المرحلة التأهيلية الثانية. يواجه قراباغ أغدام نادي أشدود الإسرائيلي وسومغايت يلتقي تشوكاريتشكي الصربي فيما يتنافس كشلة باكو مع سوتشي الروسي. وحددت القرعة أن نادي نفطجي باكو الذي تأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في حالة خروجه من التنافس في المرحلة التأهيلية الأولى ينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي وسوف يقابل فائز زوج مكابي الاسراييلي وقيرت الكازاخي. يذكر أن مباريات المرحلة التأهيلية الأولى بدوري المؤتمر الأوروبي المنظم لأول مرة تقام 22 يوليو والإياب في 29 يوليو.

AZERTAG.AZ : اكتشاف أسماء الأندية المنافسة لأندية أذربيجان في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم

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