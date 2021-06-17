بيان الأحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان بشأن توقيع بيان شوشا

باكو، 16 يونيو، أذرتاج

أصدرت الأحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان بيانا مشتركا بشأن توقيع "بيان شوشا حول علاقات التحالف بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا".

أفادت أذرتاج أن البيان المشترك جاء فيه ما يلي:

"بيان شوشا في علاقات التحالف الموقع عليه بين البلدين الصديقين والشقيقين بعد مرور 100 عام على معاهدة قارص 15 يونيو عام 2021م يكتسي بأهمية تاريخية واستراتيجية بالغة. هذا البيان الذي يصف كلامي مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك والزعيم القومي العام الأذربيجاني حيدر علييف "سرور أذربيجان سرورنا وحزن أذربيجان حزننا" و"ملة واحدة في الدولتين" بثروة قومية معنوية للشعبين يرفع جميع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين إلى اعلى مستوى. وتطور العلاقات الأذربيجانية التركية في هذا المنحى يسر الأصدقاء ويحزن الذين لا يريدون اشتداد ذراع بلدنا ورفاهه وأمنه.

نحن الأحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان نعلن عن أن بيان شوشا الذي يحدد آليات سياسية وقانونية لاقامة علاقات التحالف من قبل كلا البلدين اللذين ينتهجان سياسة خارجية مستقلة موجهة إلى ضمان المصالح القومي والدفاع عنها بالاسترشاد بمبادئ الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحرمة الحدود المعترف بها على المستوى الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يكسب أهمية تاريخية واستراتيجية هامة.

ويحتل ترويج الفعاليات المنسقة والمشتركة في مجالات السياسة والعسكرية والأمن من حيث المصالح القومية مكانة خاصة في البيان. ونؤيد بالقيام بفعاليات مشتركة في حال مواجهة استقلال أي من الطرفين وسيادته ووحدة أراضيه وحرمة حدوده المعترف بها على المستوى الدولي أو أمنه من قبل دولة ثالثة او دول تهديدا او عدوانا من اجل التصدي لذلك التهديد او العدوان في سياق القانون الدولي مع اجراء مشاورات مشتركة.

ونشيد في بيان شوشا ببذل جهود مشتركة ترمي إلى إعادة تشكيل وتحديث قواتنا المسلحة وفقا للمطالب العصرية وزيادة قدرة فعاليات مشتركة قوات كلا البلدين المسلحة وعقد مجلسي الأمن لكلا البلدين اجتماعات مشتركة نظاميا في مسائل الأمن القومي.

ونرحب بتكثيف الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصادين الوقميين وتنويع التصدير وفتح ممر زنكزور الذي من شأنه أن يساهم كثيرا في العلاقات الاقتصادية وربط ما بين أذربيجان وتركيا وإعادة بناء علاقات النقل والاتصالات في المنطقة والمسائل الملحة مثل تشجيع تنمية ممرات النقل الدولية وكذلك المزيد من تطوير التعاون بين الجاليات الأذربيجانية والتركية وتنسيق فعاليات الجاليات في دعاية وتبليغ الحقائق التاريخية الخاصة بحماية المصالح القومية عبر المجتمع الدولي وجميع المبادرات بهذا الصدد.

إن العلاقات الأذربيجانية التركية ارتفعت حاليا إلى أوجها. وانتماء الشعبين إلى نفس الجذور واللغة والدين والثقافة وعدد كثير من القيم المشتركة الأخرى والعرى الوثيقة المتينة كان وما زال يقرب البلدين بعضهما من بعض دائما بجانب وقوف الشعبين بعضهما إلى جانب بعض في السراء والضراء دائما. ويشاد بدعم تركيا المعنوي السياسي في استعادة سلامة أراضي أذربيجان وإنهاء عدوان أرمينيا المستمر 30 سنة وتحرير الأراضي المحتلة من وطأة احتلال أرمينيا من جانب كل فرد من الشعب وعضو من أعضاء الأحزاب السياسية. وفي الوقت الحاضر من أجمل النماذج أمام دول العالم ما ينفذه بلدانا من المبادرات المشتركة الموجهة إلى تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز وإعادة بناء جميع العلاقات الاقتصادية والنقلية وكذلك تطبيع العلاقات بين بلدان المنطقة وضمان السلام الدائم.

نحن الأحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان نعد بيان شوشا الموقع بين أذربيجان وتركيا في مدينة شوشا مهد الثقافة القديمة لأذربيجان وجميع العالم التركي أساسا رئيسيا لتنمية العلاقات الجديدة والفعاليات المشتركة اللاحقة لكلا البلدين من حيث الجودة والنوعية ونعلن عن وقوفنا إلى جانب دولتنا في هذا التحالف الاستراتيجي العالي.

تحيا صداقة وأخوة أذربيجان وتركيا!

1. حزب اذربيجان الجديدة – نائب الرئيس رئيس الجهاز المركزي طاهر بداقوف

2. حزب تضامن المواطنين - صابر رستمخانلي

3. حزب الوطن الام – فضائل اغامالي

4. حزب الجبهة الشعبية الاذربيجانية الموحدة – قدرت حسنقولييف

5. حزب الكيان الكبير – فاضل مصطفى

6. حزب الوحدة – طاهر كريملي

7. حزب التنوير الديمقراطي الاذربيجاني – إلشان موسايف

8. حزب الاصلاحات الديمقراطية – عاسم مولازاده

9. حزب وحدة المواطنين – صابر حاجييف

10. حزب الجبهة الوطنية – راضي نوراللايف

11. حزب رئال – إلقار محمدوف

12. حزب الأمل الاذربيجاني – اقبال اغازاده

13. حزب الجبهة الشعبية الكلاسيكية – ميرمحمود فتايف

14. حزب الشعب الاذربيجاني – بناه حسين

15. حزب اذربيجان الديمقراطي – سردار جلال أوغلو

16. حزب اذربيجان الكبيرة – إلشاد موسايف

17. حزب المواطن والتنمية علي علييف

18. حزب الاستقلال الوطني الأذربيجاني - ارزوخان عليزاده

19. حزب الأبيض - تورال عباسلي

20. حزب العدالة – إلياس إسماعيلوف

21. حزب حركة النهضة الوطنية – فرج قولييف

22 حزب "موساواة المعاصر - حافظ حاجييف

23 حزب الديمقراطيين الاحرار – سلح الدين اكبر

24. حزب الديمقراطي الليبرالي الاذربيجاني - فؤاد علييف

25. حزب الوحدة الوطنية - يونس اوغوز

26. حزب المثقفين – غلام حسين علي بايلي

27. حزب التحالف من اجل اذربيجان – ابو طالب صمدوف

28. الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاذربيجاني – اراز عليزاده

29. حزب الزمن الجديد - موسى اغايف

30. حزب الرفاه الاجتماعي الاذربيجاني - اصلي كاظموفا

31. حزب الشعب الجمهوري - بدرالدين قولييف

32. حزب الشعب المستقل – افلان ابراهيموف

33. حزب الوحدة – خودادات خودييف

34. حزب الوحدة الوطنية الاذربيجانية الموحدة - حاجي بابا عظيموف

35. حزب التضامن الوطني – علي صاحب حسينوف

36. حزب الجمهوريين الاذربيجاني – ثبوت اسدوف

37. حزب الجمهوريين الاحرار الاذربيجاني - كامل سيدوف

38. حزب الحرية - احمد عروجوف

39. حزب التكامل الاذربيجاني - طيب علييف

40. الحزب الديمقراطي الوطني الاذربيجاني - طوفان كريموف

41. حزب الليبراليين الاذربيجاني – عوض تيمورخان

42. حزب قورقود - فيرودين كريموف

43. حزب الادراك الديمقراطي الوطي - عثمان افندييف.

44. حزب المؤتمر الوطني - اختيار شيرينوف

45. حزب اذربيجان المستقبلية - اغاسف شاكر اوغلو

46. حزب العدالة الاجتماعية – مطلب مطلبوف

47. الحزب الشيوعي الاذربيجاني – حاجي حاجييف ورؤوف قوربانوف

48. حزب المناضلين الاذربيجانيين – نائبة الرئيس سعادت مسلموفا