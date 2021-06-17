نفطجي يودع النجم الياباني هوندا

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

ودع نادي نفطجي باكو لكرة القدم النجم الياباني كيسوكي هوندا.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن نفطجي لم يمدد العقد المنتهي مع لاعب الوسط البالغ 35 عاما من العمر.

ورفع نفطجي الشكر الجزيل للنجم الياباني على خدماته ومشواره المثمر متمنيا له نجاحا في مشواره اللاحق.

يذكر أن كيسوكي هوندا المنضم إلى نفطجي في مارس العام الحالي خرج في 7 مباريات وسجل هدفين.