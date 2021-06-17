بحث آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 17 يونيو، أذرتاج

التقى القنصل العام الأذربيجاني في باطوم برويز إسماعيل زاده برئيس المجلس الأعلى لجمهورية أجاريا ذات الحكم الذاتي الجورجية دافيد قابائدزي.

أفادت أذرتاج عن بيان القنصلية العامة أن القنصل العام هنأ أولا الشعب الجورجي بمناسبة افتتاح الموسم السياحي الجديد في أجاريا متمنيا موسما سياحيا ناجحا.

وتحدث إسماعيل زاده عن سياسة أذربيجان الداخلية والخارجية وآفاق تطوير العلاقات الثنائية مع جورجيا الصديقة والمجاورة.

وابلغ أن العلاقات الصداقة والجوار المقربة بين أذربيجان وجورجيا لها تاريخ وتقاليد قديمة. والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات رفيعة المستوى والقرارات المتخذة تخدم للمزيد من تعزيز هذه العلاقات.

كما أشار الدبلوماسي إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية المحققة بين البلدين من حيث توسيع التعاون الإقليمي.

واستلفت القنصل العام إلى نصر أذربيجان الباهر في حرب الـ44 يوما الوطنية واستعادتها سلامة أراضيها وبذلك العدالة التاريخية. وابلغ أن النصر الباهر تم التوصل إليه بفضل الوحدة الموجودة بين الرئيس القائد الأعلى المظفر إلهام علييف والشعب.

واكد رئيس المجلس الأعلى الأجاري قابائدزي على تطور العلاقات الأذربيجانية الجورجية تطورا ناجحا في مجالي السياسة والاقتصاد وغيرهما مشيرا إلى أهمية مشاريع الطاقة والنقل العالمية التي يحققها البلدان.

واعرب قابائدزي عن الارتياح من تطور ناجح لعلاقات الصداقة والاخوة في جميع المجالات متحدثا عن تطور العلاقات الثنائية بين جمهورية أجاريا ذات الحكم الذاتي و جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مضيفا انهما إقليمان متآخيان.

عزيزوف مراسل أذرتاج