  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع أنواع لحم الطير والبيض من ألبانيا والعراق وليسوتو وإنكلترا وأيرلندا الشمالية

    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]

    باكو، 17 يونيو، أذرتاج

    تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور إنفلونزا الطيور الخطيرة في بعض مناطق ألبانيا والبصرة بالعراق وليسوتو وإنكلترا وإيرلندا الشمالية. وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد لحم الطير والبيض من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.

    AZERTAG.AZ :الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع أنواع لحم الطير والبيض من ألبانيا والعراق وليسوتو وإنكلترا وأيرلندا الشمالية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و133 ألف و78 نسمة
    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
    عقد جلسة قضائية تالية بحق المجندين الأرمينيين المتهمين بالجرائم الحربية
    ١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٩]
    أناما تنشر معلومات أسبوعية حول عمليات تطهير الألغام لدى الأراضي المحررة من الاحتلال
    ١٤.٠٦.٢٠٢١ [١١:٥‎٣]
    أذربيجان: الحكم بالسجن 20 عاما للإرهابي اللبناني المرتزق الذي قاتل ضمن الجيش الأرميني في الحرب القراباغية
    الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع أنواع لحم الطير والبيض من ألبانيا والعراق وليسوتو وإنكلترا وأيرلندا الشمالية