الأمن الغذائي يحظر استيراد جميع أنواع لحم الطير والبيض من ألبانيا والعراق وليسوتو وإنكلترا وأيرلندا الشمالية
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
باكو، 17 يونيو، أذرتاج
تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.
أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور إنفلونزا الطيور الخطيرة في بعض مناطق ألبانيا والبصرة بالعراق وليسوتو وإنكلترا وإيرلندا الشمالية. وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد لحم الطير والبيض من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.
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