أذربيجان: تسجيل 48 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 153 مصاب

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 153 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و339 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و191 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4959 مريض منهم ويستمر علاج 1189 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و653 ألف و74 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8162 فحص طبي.