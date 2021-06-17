أذربيجان: تطعيم 38 ألفا و556 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 38 ألفا و556 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 17 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 25 ألفا و546 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و13 ألفا و10 أشخاص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و877 ألف و878 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و885 ألف و31 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و992 الف و847 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.