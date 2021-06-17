وزير الخارجية الأذربيجاني يزور تركيا

باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

زار وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية انه خلال الزيارة، سيلقي الوزير جيهون بايراموف كلمة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. كما سيعقد اجتماعات ثنائية عديدة مع المسؤولين الأتراك والممثلين الأجانب المشاركين في المنتدى.