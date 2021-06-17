  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور تركيا

    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٠]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    زار وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية انه خلال الزيارة، سيلقي الوزير جيهون بايراموف كلمة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. كما سيعقد اجتماعات ثنائية عديدة مع المسؤولين الأتراك والممثلين الأجانب المشاركين في المنتدى.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يزور تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]
    رئيس الديوان الرئاسي الإيراني: لا مشكلة في العلاقات الثنائية بين الدولتين
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٧]
    بحث آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٥‎]
    بيان الأحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان بشأن توقيع بيان شوشا
    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٤٣]
    احياء ذكرى الشهداء الخالدة
    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور تركيا