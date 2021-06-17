حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يتجاوز 176 مليون دولار
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
مينسك، 17 يونيو / جزيران، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري بلغ 176 مليون دولار.
يشار الى ان حجم تبادل البضائع بين بيلاروس وأذربيجان كان بقيمة 313 مليون دولار عام 2020 وهذا يشكل زيادة بنسبة 86 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها لعام 2019.
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