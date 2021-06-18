مشاورات ثنائية بين أذربيجان وروسيا في مسائل بحر الخزر

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

جرت مشاورات ثنائية في مسائل بحر الخزر لدى وزارة الخارجية الأذربيجانية بين أذربيجان وروسيا في 17 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الجانب الأذربيجاني مثله نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لشؤون الحدود وبحر الخزر خلف خلفوف والطرف الروسي سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية، المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لترسيم وتخطيط حدود دولة الاتحاد الروسي مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ميخائيل بيتراكوف.

وبحث الجانبان في المشاورات تنفيذ اتفاقية الوضع القانوني لبحر الخزر وإجراءات التحضير لقمة بحر الخزر المقبلة على مستوى رؤساء الدول ومشاريع اتفاقيات حول التعاون القطاعي بين الدول المطلة على بحر الخزر.

كما تبادل الجانبان الآراء حول تاريخ اجتماع قادم لفريق العمل رفيع المستوى لشؤون بحر الخمر وكذلك حول المسائل المدرجة في جدول أعماله.