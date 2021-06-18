  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مشاورات ثنائية بين أذربيجان وروسيا في مسائل بحر الخزر

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    جرت مشاورات ثنائية في مسائل بحر الخزر لدى وزارة الخارجية الأذربيجانية بين أذربيجان وروسيا في 17 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الجانب الأذربيجاني مثله نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لشؤون الحدود وبحر الخزر خلف خلفوف والطرف الروسي سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية، المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لترسيم وتخطيط حدود دولة الاتحاد الروسي مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ميخائيل بيتراكوف.

    وبحث الجانبان في المشاورات تنفيذ اتفاقية الوضع القانوني لبحر الخزر وإجراءات التحضير لقمة بحر الخزر المقبلة على مستوى رؤساء الدول ومشاريع اتفاقيات حول التعاون القطاعي بين الدول المطلة على بحر الخزر.

    كما تبادل الجانبان الآراء حول تاريخ اجتماع قادم لفريق العمل رفيع المستوى لشؤون بحر الخمر وكذلك حول المسائل المدرجة في جدول أعماله.

    AZERTAG.AZ :مشاورات ثنائية بين أذربيجان وروسيا في مسائل بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]
    الخارجية: أرمينيا التي تستند الى القانون الدولي يجب عليها قبل كل شيء أن تحترم به
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
    لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني رئيسة منطقة غاغوز المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهورية مولدوفا في أنطاليا
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في أنطاليا
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٠]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور تركيا
    مشاورات ثنائية بين أذربيجان وروسيا في مسائل بحر الخزر