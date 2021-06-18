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    تسجيل 15 الف عقد زواج خلال يناير - أبريل

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال شهري يناير – أبريل من العام الجاري 14 الفا و778 عقد زواج و5423 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 4.5 عقود زواج و1.6 طلاق.

    AZERTAG.AZ :تسجيل 15 الف عقد زواج خلال يناير - أبريل
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