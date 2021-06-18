تسجيل 15 الف عقد زواج خلال يناير - أبريل
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال شهري يناير – أبريل من العام الجاري 14 الفا و778 عقد زواج و5423 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 4.5 عقود زواج و1.6 طلاق.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٢]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٣١]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك